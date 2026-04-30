Galatasaray'da Samsunspor maçı hazırlıkları
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü Samsunspor'a konuk olacak lider Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Dört grup halinde 5'e 1 çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Emre Doğan