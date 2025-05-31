Galatasaray'da Şampiyonluk Sevinci ve Eksiklerin Derecelendirilmesi

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Galatasaray'da futbolculardan Metehan Baltacı, Dries Mertens ve Fernando Muslera'nın eksikliğini hissedeceklerini belirtti.

Metehan Baltacı, RAMS Park'taki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğu hak ettiklerini dile getiren Metehan, "Şampiyonluğu camiaya armağan ediyoruz. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Başarı olunca camia olarak tadını çıkarıyoruz. İnşallah böyle devam edip 2026 yılında 26. şampiyonluğu elde ederiz." ifadelerini kullandı.

Muslera ve Mertens'in ayrılığına değinen 22 yaşındaki savunma oyuncusu, "Muslera'nın arkasında 2 sene top topladım. Şimdi onunla birlikte kupa kazanmak benim için ayrı gurur. Mertens için söylenecek hiçbir şey yok. Şimdi toparlandık ama içeride biraz ağladık. Hem teknik hem de manevi anlamda eksikliklerini hissedeceğiz. İkisi de bizden ayrı kalmayacak. Kulübe hizmet etmeye devam edeceklerini düşünüyorum. İnşallah onlar gibi başarılı ve karakterli yabancılar ülkemize gelir." diye konuştu.