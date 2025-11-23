Haberler

Galatasaray'da Sakatlıklar Can Sıkıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Kulübü, Gençlerbirliği maçında sakatlanan oyuncuları Wilfried Singo ve Mario Lemina'nın sağlık durumları hakkında açıklamalarda bulundu. Singo'nun sol arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilirken, Lemina'nın ileri tetkikleri yapıldı. Tedavi gören diğer oyuncuların durumu da güncellendi.

GALATASARAY Kulübü, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sol arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Diz arka bölgesinde ağrı hisseden Mario Lemina'nın ileri tetkikleri bu akşam tamamlanacak. Victor Osimhen, tedavisinin ardından salonda çalışırken Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu günü tedaviyle geçirdi. Yunus Akgün ise takımdan ayrı fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Wilfried Singo'nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Aynı karşılaşmada diz arka bölgesinde ağrı hissedip oyunu terk eden Mario Lemina'nın ileri tetkikleri bu akşam tamamlanacaktır.

Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu günü tedaviyle geçirirken Yunus Akgün salonda ve sahada takımdan ayrı fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde çalıştı.

Victor Osimhen tedavisinin ardından salonda çalıştı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Kayıp Ümit Kiraz 150 metrelik şarampolde ölü bulundu

Üç ay önce evlenmişti, cesedi uçurumda bulundu
Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

Ünlülerin peşinde koştuğu ilginç güzellik trendi
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.