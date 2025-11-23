Haberler

Galatasaray'da Sakatlık Raporu: Singo, Lemina ve Diğerleri

Güncelleme:
Galatasaray, sakatlıkları bulunan oyuncuları hakkında bilgilendirme yaptı. Wilfried Singo'da tip 2 C strain tespit edildi, Mario Lemina'nın tetkikleri tamamlandı. Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Victor Osimhen'in tedavi süreçleri devam ediyor.

Galatasaray Kulübü, sakatlıkları bulunan oyuncularla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan çıkan Wilfried Singo'nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edildi. Fildişi Sahilli oyuncunun tedavisine başlandı. Aynı karşılaşmada diz arka bölgesinde ağrı hissedip oyuna devam edemeyen Mario Lemina'nın ileri tetkikleri de bu akşam tamamlanacak.

Kaan Ayhan ile Berkan Kutlu, günü tedaviyle geçirirken Yunus Akgün salonda ve sahada takımdan ayrı fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde çalıştı.

Victor Osimhen ise tedavisinin ardından salonda çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
500
