Galatasaray'da Sacha Boey'dan müjde var! Transferde olumlu gelişme

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, eski oyuncusu Sacha Boey'u transfer gündemine almıştı. Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Sarı-kırmızılıların gündeminde olan Sacha Boey'in transfer durumu hakkında merak edilenleri cevaplayarak Süper Lig devini heyecanlandırdı.

BAYERN'DEN BOEY AÇIKLAMASI

24 yaşındaki Fransız yıldız için konuşan Max Eberl, "Sağ bek pozisyonunda Laimer, Stanisic ve Boey var. Gerçekçi bakarsak; bu pozisyon için oldukça fazla sayıda oyuncumuz var. Boey şu anda bizim için oynayacak ama 3 sağ bek, bir kadro için lüks." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Bayern M ü nih'te sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Sacha Boey, bu sezon 17 maça çıktı ve 3 asist yaptı. Deneyimli ismin Alman ekibiyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.