Galatasaray'da Renato Nhaga sakatlandı
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da genç futbolcu Renato Nhaga sakatlandı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyen Nhaga saha kenarına geldi. 19 yaşındaki futbolcunun yerine karşılaşmanın 60. dakikasında Ahmed Kutucu dahil oldu.
Gine Bissaulu futbolcu, Kasımpaşa maçıyla Galatasaray'da Süper Lig'de ilk kez 11'de görev almıştı. - İSTANBUL
