Galatasaray'da Osimhen'in gol anonsunu kızı yaptı

Galatasaray'da Osimhen'in gol anonsunu kızı yaptı
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Galatasaray'da Osimhen'in gol anonsunu kızı yaptı
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Galatasaray'da Kayserispor karşısında gol atan Victor Osimhen'in attığı golün anonsunu Osimhen'in kızı yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kayserispor karşısında Sarı-kırmızılılar golü yıldızıyla buldu.

GOL ANONSUNU KIZI YAPTI

Maçın ilk yarısında etkili bir oyun oynayan Galatasaray, Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile 26. dakikada Kayserispor karşısında öne geçti. Osimhen'in attığı bu golün anonsunu Nijeryalı yıldızın kızı yaptı.

LİGDEKİ 25. GOLÜNÜ ATTI

Osimhen, attığı bu golle ligdeki 25. golünü kaydetti. Yıldız futbolcu, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlardaki gol sayısını ise 36'ya çıkarttı. Osimhen, 8 golün de asistini yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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