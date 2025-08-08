Galatasaray'da Okan Buruk'tan Ederson için bomba hamle

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımı güçlendirmek için yeni bir hamlede bulundu. Ederson için girişimlerini hızlandıran Buruk, transferi en kısa sürede tamamlamayı planlıyor. Bu hamle, Galatasaray'ın yeni sezon öncesi transfer stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Galatasaray'da yeni kaleci için transfer çalışmaları devam ederken İtalya'dan gelen haberle taraftarları büyük bir heyecan sardı.

OKAN BURUK GÖRÜŞME YAPTI

Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, kaleci transferinde önceliği Manchester City forması giyen Brezilyalı eldiven Ederson'a verdi. Başarılı teknik adam Okan Buruk'un Ederson ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

DİĞER KALECİLER ASKIDA

Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği, Brezilyalı file bekçisinin transferinde önümüzdeki günlerde daha sıcak gelişmelerin yaşanabileceği dile getirildi. Ayrıca Sarı-kırmızılıların Ederson transferi için diğer kalecilerle yapılan görüşmeleri askıya aldığı ifade edildi.

SEZON RAKAMLARI

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan tecrübeli eldiven, geçtiğimiz sezon 40 maçta görev aldı. Kalesinde 54 gol görürken, 13 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

