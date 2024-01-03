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Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu takıma ihtar çekti

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Galatasaray'dan Basel'e kiralık olarak gönderilen yıldız futbolcu Yusuf Demir, kendisine ödenmesi gereken parayı alamadığı gerekçesiyle sarı-kırmızılı takıma ihtarname çekti.

Süper Lig devi Galatasaray'dan Basel'e kiralık olarak gönderilen Yusuf Demir, sarı-kırmızılı takıma ihtarname çekti.

MAAŞINI GALATASARAY ÖDÜYORDU

Rapid Wien'den 6 milyon euro gibi yüksek bir bedelle transfer edilen Yusuf Demir için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Basel'e kiralanan Demir, senelik ücretinin neredeyse tamamını sarı-kırmızılılardan alıyordu.

İHTARNAME ÇEKTİ

Galatasaray'ın kendisine ödemesi gereken parayı ödemediği gerekçesiyle ihtarname çeken Yusuf Demir yönetimi şaşırttı.

Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu takıma ihtar çekti

Kaynak: Haberler.com / Spor

Yusuf Demir Galatasaray Basel 3.Sayfa Spor Haberler

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Yorumlar (3)

türkün gücü:

maaşları ödememek GALATASARAYIN KIRMIZI ÇİZGİSİDİR :)

Yanıtla1117
Ben Pontus:

KOÇ medyası Aslanla uğraşma üzülürsün.

Yanıtla53
YİĞİT TÜRKALP:

RUM ÇOCUĞU NERENDEN ANLIYON BU ŞEYİ.

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