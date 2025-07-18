Galatasaray'da mutlu son! Osimhen transferinde tek bir madde kaldı

Galatasaray'da mutlu son! Osimhen transferinde tek bir madde kaldı
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Napoli ve Galatasaray, golcü oyuncu Victor Osimhen transferinde anlaşmaya vardı ancak imzaların atılması için geriye tek bir madde kaldı. Osimhen transferinin resmiyete dökülmesi için Galatasaray'ın banka teminatı bekleniyor.

Galatasaray, uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Napolili futbolcu Victor Osimhen'in transferinde mutlu sona ulaştı.

ANLAŞMA TAMAMLANDI

Sarı-kırmızılılar, yıldız ismin transferi için Napoli ile anlaşma sağladı. Cimbom, Osimhen için Napoli'ye 40 milyon euro peşin, kalan 35 milyon euro'yu ise 2026 yılına kadar iki eşit taksit halinde ödeyecek. Nijeryalı golcü 2 yıl boyunca Serie A'ya transfer olamayacak. Napoli, Osimhen'in bir sonraki satışından pay talebinden ise vazgeçti.

GERİYE TEK BİR MADDE KALDI

Anlaşma sağlanmasının ardından Osimhen transferinin resmiyete dökülmesi için Galatasaray'ın banka teminatı beklenmeye başlandı. Sarı-kırmızılılar, teminatı sağladıktan sonra transferi resmen açıklayacak.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Osimhen için açıklama yaptı. Kavukçu yaptığı açıklamada, ''Osimhen bizi çok istiyor. İnanılmaz rakamlar teklif ettiler. Bizim teklif ettiğimiz rakamın 80-90 milyon euro toplamda 3 senede farkı var ama o bizi tercih ediyor. Bunu da resmen açıkladı. Dimdik duruyor.'' dedi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÇakal siken:

Yalancı ya bizi tercih etti diyor sizden başka kimse istemedi ki niye yalan söylüyor Avrupa takımlarından kimse istemedi birde çıkıp yalan söylüyor sun bizden daha çok para verdiler diye feto saray Yalancı

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