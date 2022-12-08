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Galatasaray'da Muslera sona geldi! Yerine yapılacak transferi herkes çok yakından tanıyor

Spor Haberleri

Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda süre almayan Fernando Muslera, Galatasaray'da da yavaş yavaş sona geliyor. Deneyimli eldivenin boşluğunu doldurabilecek bir kaleci arayışına geçen sarı-kırmızılılar, rotayı Inaki Pena'ya kırdı. Galatasaray daha önce Barcelona'dan kiraladığı kaleciyi yeniden renklerine bağlamak istiyor.

Galatasaray, 36 yaşındaki kalecisi Fernando Muslera'nın alternatiflerini aramaya başladı. Sarı-kırmızılılarda listenin başında çok tanıdık bir isim var.

İLK HEDEF INAKI PENA

Akşam'da yer alan habere göre, geçtiğimiz sezon Muslera'nın yaşadığı sakatlıklar sonrası Barcelona'dan Inaki Pena'yı kiralayan Galatasaray, İspanyol kaleciyi yeniden gözüne kestirdi.

Galatasaray'da Muslera sona geldi! Yerine yapılacak transferi herkes çok yakından tanıyorInaki Pena

KALESİNDE 11 GOL GÖRMÜŞTÜ

Barcelona ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Inaki Pena için sarı-kırmızılılar girişimlerini sürdürüyor. Galatasaray formasıyla toplam 8 maça çıkan genç eldiven kalesinde 11 gol gördü.

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Galatasaray Muslera Spor Haberler

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