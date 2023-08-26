Galatasaray'da Molde maçının kahramanına kapıyı gösterdiler! Süper Lig'in yeni ekipleri peşinde

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Molde'yi 3-2 yenen Galatasaray'a galibiyet golünü Fredrik Midtsjo getirmişti. Takımda düşünülmeyen 30 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den Başakşehir, Samsunspor ve Pendikspor talip oldu.

Galatasaray, Molde maçının kahramanlarından Fredikrik Midtsjo ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların satış listesine koyduğu Norveçli yıldız, Başakşehir, Samsunspor ve Pendikspor'un radarında.

PENDİKSPOR BONSERVİSİYLE İSTİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray, Fredrik Midtsjo ile Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Molde maçının ardından yolları ayırmayı düşünüyor. Başakşehir ve Samsunspor'un oyuncuya bonservis ödemek istemediği ancak Pendikspor'un bonservis ödemeye sıcak baktığı konuşuluyor.

4 KEZ SKORA KATKI VERDİ

Fredrik Midtsjo, Galatasaray formasıyla 28 maçta forma giydi. Norveçli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.