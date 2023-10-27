Galatasaray'da Mauro Icardi, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alındı
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Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mauro Icardi, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna dahil edildi. Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih maçına iğneyle çıkmıştı.
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan ve akıbeti merak konusu olan Mauro Icardi kafileye dahil edildi.
ICARDI KADRODA
Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih maçına iğneyle çıkmıştı. Okan Buruk, Rize'ye götürülüp götürülmeyeceği muallak olan Arjantinli golcünün adını listeye yazdı.
17 KEZ SKOR KATKISI VERDİ
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıktı. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 15 gol ve 2 asistle oynadı.
Kaynak: Haberler.com / Spor