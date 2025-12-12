Galatasaray'da maaş krizi! Aylardır para almıyorlar

Galatasaray'da futbolcuların maaş ödemelerine ilişkin dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte Ekim ve Kasım aylarına ait maaşların henüz ödenmediği öğrenildi.

PRİMLER VERİLDİ

Kulüp yönetiminin bu süreçte takım içi motivasyonu korumak adına farklı bir yol izlediği belirtildi. Galatasaraylı futbolcular, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bodo/Glimt ve Ajax karşılaşmalarındaki galibiyetler sonrası primle ödüllendirildi. Bu kapsamda oyunculara yaklaşık 1 milyon Euro'nun üzerinde ödeme yapıldığı ifade edildi.

YENİ YILA KADAR ÖDEME PLANI

Edinilen bilgilere göre sarı-kırmızılı yönetim, biriken iki aylık maaş ödemelerini yeni yıla kadar futbolcuların hesaplarına yatırmayı planlıyor. Kulüp kaynakları, maaşlarla ilgili herhangi bir kriz yaşanmaması adına sürecin kısa sürede çözüleceğini aktarıyor.