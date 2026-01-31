Haberler

Galatasaray: "Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan Manchester City maçında ayak bileği burkulan ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan tetkikleri sonucu sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sane'nin tedavisine başlanmıştır."

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan Manchester City maçında sakatlanan Leroy Sane'nin tedavisine sponsor hastanesi Acıbadem'de başlandığını açıkladı. Tetkikler sonucu Sane'de sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ile kanama tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
