Galatasaray'da kriz çıkartan Domenec Torrent, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na damga vurdu

Galatasaray'da kriz çıkartan Domenec Torrent, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na damga vurdu
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Galatasaray'da görev yaptığı sezon ligde 13. sırada yer alan Domenec Torrent, kulübü Monterrey ile FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda gruptan namağlup çıkmayı başardı.

Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından göreve gelen Domenec Torrent, oldukça başarısız bir sezon geçirerek sezonu 13. sırada bitirmiş ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

MONTERREY İLE TURNUVAYA DAMGA VURDU

62 yaşındaki İspanyol teknik direktör, şu sıralar Meksika ekibi Monterrey'in teknik direktörü olarak görev yapıyor. Takımıyla 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele eden Torrent, önemli bir başarıya imza attı. E Grubu'nda Inter ile 1-1, River Plate ile 0-0 berabere kalan Meksika temsilcisi, Japonya'nın Urawa Reds takımını 4-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardındanMonterrey, topladığı 5 puanla adını son 16 turuna yazdırdı.

DORTMUND İLE EŞLEŞTİ

Oynadığı 3 maçta da kaybetmeyen ve grubunu namağlup tamamlayan Monterrey, son 16 turunda F Grubu lideri Borussia Dortmund ile eşleşti.

GALATASARAY PERFORMANSI

İspanyol antrenör, Galatasaray'ın başında çıktığı 20 maçta 1.30'luk puan ortalaması yakalayarak başarısız bir performans sergilemişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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