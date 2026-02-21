Konyaspor-Galatasaray maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'inde 6 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı takım karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Roland Sallai ve Mauro Icardi ilk 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Yaser Arpirilla, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Renato Nhaga yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 yendikleri müsabakanın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

Buruk, Juventus karşısında ilk 11'de oynattığı Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Noa Lang, Barış Alper Yılmaz'ı yedek soyundurdu, dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen, kadroya dahil edilmedi.

Bu oyuncuların yerine tecrübeli teknik adam, Wilfred Singo, Sacha Boey, Eren Elmalı, Mario Lemina, Leroy Sane ve Mauro Icardi'yi başlangıç kadrosunda görevlendirdi.

Konyaspor'da 3 değişiklik

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 22. haftasında 2-1 kaybettikleri Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre 3 farklı isime görev verdi.

Tecrübeli teknik adam, takımını Galatasaray karşılaşmasına; Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu, Deniz Türüç, Bjorlo, Olaigbe ve Muleka 11'i ile çıkardı.

Yeşil-beyazlı ekibin yedek kulübesinde; Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşcı, Bardhi, Jevtovic, Gonçalves, Bazoer, Jinho Jo, Nagalo ve Kramer, yer aldı.

İlhan Palut, Alanyaspor maçında ilk 11 başlattığı Nagalo, Kramer ve kadro dışı bırakılan Guilherme'nin yerine Arif Boşluk, Bjorlo ve Uğurcan Yazğılı'yı oynattı.

Taraftar ilgisi

TÜMOSAN Konyaspor taraftarları karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

Sahaya iki takım oyuncuları "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" pankartıyla çıktı.