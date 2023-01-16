Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı: 8 eksik Spor Haberleri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Alanyaspor ile karşılaşacağı kamp kadrosunu açıkladı. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Alanyaspor ile karşılaşacağı kamp kadrosunu açıkladı. Listede 8 isim yer almıyor. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın Alanyaspor ile saat 20.30'da deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların Antalya yolculuğu öncesi kamp kadrosu da açıklandı. Fernando Muslera, Haris Seferovic, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Juan Mata, Yusuf Demir, Kazımcan Karataş ve Matias Ross kafilede yer almadı. Alanyaspor maç kadrosunda şu isimler yer alıyor: "Leo Dubois, Patrick Van Aanholt, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Milot Rashica, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Aksaka, Hamza Akman, Metehan Baltacı, Mauro Icardi." - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Aytemiz Alanyaspor Türkiye Kupası Galatasaray Antalya Spor Haberler

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