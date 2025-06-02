Galatasaray'da kaleye yeni aday
Galatasaray, Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci adaylarını belirledi. Fernando Muslera'nın yerine gelecek olan kaleci için yönetim, Real Madrid'in Andriy Lunin ve Roma'nın Mile Svilar isimlerini gündemine aldı. Yönetimin, iki oyuncudan birini kadrosuna katarak uzun vadeli sözleşme yapmayı planlıyor.
Süper Lig devi Galatasaray, takımdan ayrılan yıldız kaleci Fernando Muslera'nın yerine yeni bir aday ekledi.
İLK ADAY LUNİN
Fanatik'in haberine göre sarı-kırmızılılarda bu bölge için konuşulan ilk isim İspanyol devi Real Madrid'in formasını giyen Andriy Lunin.
YENİ ADAY SVILAR
Listedeki bir diğer isim ise İtalya'dan. Roma'da görev yapan Mile Svilar da sarı-kırmızılıların radarında yer alıyor. Yönetim, iki oyuncudan birini kadrosuna katıp uzun vadeli sözleşme yapmak istiyor. Galatasaray'ın kaleci bölgesi için transfere 15-20 milyon euro dolaylarında bir rakam ayırdığı belirtildi.