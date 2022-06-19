Galatasaray'da imza an meselesi! Denayer ile Cenk Ergün'ün görüştüğü anların fotoğrafı sosyal medyaya sızdı
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Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Galatasaray'ın eski savunmacısı Jason Denayer, sarı-kırmızılıların sportif direktörü Cenk Ergün ile görüştü. O anlara ait fotoğrafın ortaya çıkması taraftarı heyecanlandırırken, Beşiktaş'ın da ilgisinin olduğu Denayer'in Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynamak istemediği ifade edildi.
2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Jason Denayer, 4 senedir formasını giydiği Lyon'dan ayrıldı. Şu anda boşta olan Belçikalı savunmacının sarı-kırmızılı kulübe yeniden dönmesi an meselesi.
TÜRKİYE'DEN GELECEK BAŞKA TEKLİFLERLE İLGİLENMİYOR
Bonservisi elinde bulunan Jason Denayer, Galatasaray'da sportif direktörlük görevine getirilen Cenk Ergün ile bir görüşme gerçekleştirdi. O anlara ait fotoğraf sosyal medyaya düşerken sarı-kırmızılı taraftarlar oldukça heyecanlandı. Nevzat Dizdar'ın haberine göre Cenk Ergün ile yemekte buluşan Denayer, Türkiye'den Galatasaray dışında gelecek tekliflerle ilgilenmiyor.
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