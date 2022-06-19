Galatasaray'da imza an meselesi! Denayer ile Cenk Ergün'ün görüştüğü anların fotoğrafı sosyal medyaya sızdı - Haberler

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Galatasaray'da imza an meselesi! Denayer ile Cenk Ergün'ün görüştüğü anların fotoğrafı sosyal medyaya sızdı

Haberler.com - Spor
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Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Galatasaray'ın eski savunmacısı Jason Denayer, sarı-kırmızılıların sportif direktörü Cenk Ergün ile görüştü. O anlara ait fotoğrafın ortaya çıkması taraftarı heyecanlandırırken, Beşiktaş'ın da ilgisinin olduğu Denayer'in Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynamak istemediği ifade edildi.

2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Jason Denayer, 4 senedir formasını giydiği Lyon'dan ayrıldı. Şu anda boşta olan Belçikalı savunmacının sarı-kırmızılı kulübe yeniden dönmesi an meselesi.

TÜRKİYE'DEN GELECEK BAŞKA TEKLİFLERLE İLGİLENMİYOR

Bonservisi elinde bulunan Jason Denayer, Galatasaray'da sportif direktörlük görevine getirilen Cenk Ergün ile bir görüşme gerçekleştirdi. O anlara ait fotoğraf sosyal medyaya düşerken sarı-kırmızılı taraftarlar oldukça heyecanlandı. Nevzat Dizdar'ın haberine göre Cenk Ergün ile yemekte buluşan Denayer, Türkiye'den Galatasaray dışında gelecek tekliflerle ilgilenmiyor.

Galatasaray'da imza an meselesi! Denayer ile Cenk Ergün'ün görüştüğü fotoğraf sosyal medyaya sızdı

Haberler.com - Spor

Jason Denayer Galatasaray Cenk Ergün Spor Haberler

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