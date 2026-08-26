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Galatasaray, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig 3. haftasında sahasında Göztepe ile oynayacağı maç için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde antrenman yaptı. Isınma, top kapma ve taktik çalışmaların ardından idman sona erdi; hazırlıklar yarın devam edecek.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ısınma çalışmasının ardından iki grup halinde top kapmayla devam etti.

Sarı-kırmızılıların idmanı, taktik çalışmalarla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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