Leao ve Batrakov'dan Taraftara 3'lü

Galatasaray'ın yeni transferleri Rafael Leao ve Aleksey Batrakov, 3-2'lik Göztepe galibiyetinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular büyük sevinç yaşadı ve galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı. Aslan'da yeni transferler Rafael Leao ve Aleksey Batrakov, son düdüğün ardından taraftarların isteğini kırmadı 3'lü çektirdi. Daha sonra bütün futbolcular galibiyet coşkusunu birlikte yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı