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Galatasaray'da Eren Derdiyok U17 Takımının Başına Geçti

Galatasaray'da Eren Derdiyok U17 Takımının Başına Geçti
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Galatasaray, eski futbolcusu Eren Derdiyok'un kulübün U17 Takımı'nda teknik sorumlu olarak görev yapacağını açıkladı. 2016-2019 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giyen Derdiyok, futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık yolculuğuna Galatasaray altyapısında devam edecek.

GALATASARAY, eski futbolcusu Eren Derdiyok'un kulübün altyapısında görev alacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Eren Derdiyok'un U17 Takımı'nın teknik sorumluluğu görevine getirildiği duyurularak, "U17 takımımızın teknik sorumluluk görevine Eren Derdiyok getirilmiştir. Kendisine ve teknik ekibimize yeni görevlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

2016-2019 yılları arasında Galatasaray forması giyen Derdiyok, futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık yolculuğunu sarı-kırmızılı kulübün altyapısında sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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