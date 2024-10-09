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Galatasaray'da Ekim Ayı Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Galatasaray'da Ekim Ayı Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
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Galatasaray Kulübü Ekim ayı olağan divan kurulu toplantısını RAMS Park'ta gerçekleştirdi. Başkan Dursun Özbek, kulübün başarıları ve Florya projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda Aykutalp Derkan başkanlığında düzenlenen toplantıya Başkan Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk ile yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Kurulda yaptığı konuşmada sarı-kırmızılı kulübün tüm branşlarda başarılı bir sezonu geride bıraktığını belirten Özbek, "2023-24 sezonunda 2 bin 26 sporcuyla toplam 94 kupa, 424 madalya kazandık. Sporcu kardeşlerimize, hocalarımıza, kulüp personellerine ve yöneticilere teşekkür etmek istiyorum. Kadın futbolcularımız çok önemli bir başarı kazandılar. Geçen sezon ligde şampiyon oldular. Bundan daha önemlisi, üç eleme turu geçerek Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısı gösterdiler. Ülke tarihinde böyle bir ilki gerçekleştirdikleri için onları tebrik ederim. Erkek futbolda Avrupa'da özlediğimiz başarılara ulaşmayı ve 25. şampiyonluğu kazanarak gerçek 5. yıldızı göğsümüze takmayı hedefliyoruz. Hiç kimse merak etmesin. Mayıslar bizimdir, yine bizim olacaktır." ifadelerini kullandı.

Florya'daki ihale sürecine ilişkin eleştirilere de cevap veren Dursun Özbek, "Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım, her şeyi en yüksek seviyede önemsiyoruz ve gerekeni yapıyoruz. İhale komisyonu başkanı Adnan (Polat) başkan diyor ki; bizim çıkacağımız ihale, bir hasılat paylaşımı sözleşmesi. 3 liraya satarsak 3, 5 liraya satarsak 5, 10 liraya satarsak 10 lirayı bölüşeceğiz. Bugünkü piyasa şartlarında asgari, asgari ne demek biliyoruz değil mi? İhale, açık bir ihale olacak ve sonuç ortaya çıkacak. Bütün bu söylemlerin çalışanlara ve Galatasaray'a emek verenlere büyük zararı var. Florya projesi önemlidir. Proje, genel kurulda tartışıldı ve fikir birliği ortaya çıktı. Yapılacak iş çok net. Nasıl yapılması gerektiğini ortaya koyduk. Genel kurul onayladı. Ona göre yolumuza devam ediyoruz. Galatasaray'ı koruyalım, Galatasaray'ı bu çok önemli dönemeçte yalnız bırakmayalım." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Dursun Özbek Galatasaray Politika Futbol Spor

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