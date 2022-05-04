Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu! Sezon sonuna kadar yerine geçecek isim bile belli - Haberler

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Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu! Sezon sonuna kadar yerine geçecek isim bile belli

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu! Sezon sonuna kadar yerine geçecek isim bile belli

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesi Galatasaray Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Domenec Torrent ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Katalan hocanın Sivasspor maçından sonra yaptığı açıklamalar yönetim tarafından hoş karşılanmazken, Elmas'ın aynı zamanda yeni gelecek yönetimin elini rahatlatmak için böyle bir hamle yapacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılılar sezonun son maçlarına antrenör Hakan Balta yönetiminde çıkabilir.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in ardından göreve getirdiği Domenec Torrent ile yolları ayırmaya hazırlandığı öğrenildi. Katalan çalıştırıcı yerine ise sezonun geri kalanında Hakan Balta'nın görev yapması bekleniyor.

Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu! Sezon sonuna kadar yerine geçecek isim bile belliHakan Balta

HAKAN BALTA TAKIMI DEVRALABİLİR

Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray yönetimi, çıktığı 17 maçın 8'inden sahadan yenilgiyle ayrılan Domenec Torrent ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Seneye takımın başında düşünülmeyen Katalan hocayla kısa sıra süre sonra masaya oturacak yönetim, Torrent'ten son bir rapor isteyecek. Bilindiği üzere, basında yer alan haberlere göre Torrent ile yolların ayrılacağı ve ligin geri kalanında takımı kulüp antrenörü Hakan Balta'nın çalıştıracağı iddia edilmişti.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Domenec Torrent, Hakan Balta, Galatasaray, Burak Elmas, Süper Lig, Spor, Haberler

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