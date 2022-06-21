Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent ile yollar ayrıldı Galatasaray'da futbol takımı teknik direktörü Domenec Torrent ve yardımcılarının sözleşmeleri feshedildi. Galatasaray'da futbol takımı teknik direktörü Domenec Torrent ve yardımcılarının sözleşmeleri feshedildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Domenec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julian Jimenez Serrano ve Ricard Segarra Aragay'ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ tarafından feshedilmiştir." ifadesi kullanıldı. Fatih Terim'in ayrılmasının ardından geçen sezon ocak ayında takımın başına geçen İspanyol teknik adam, çıktığı 20 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı. AA / Yunus Kaymaz - Spor Domenec Torrent Galatasaray Futbol Spor Güncel Haberler

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