Galatasaray'da dev maç öncesi 6 isim idmana çıkmadı

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint- Gilloise ile karşılaşacak olan Galatasaray,son antrenmanını gerçekleştirdi.

6 İSİM İDMANA KATILMADI

Galatasaray'da dev maç öncesi 6 önemli isim idmanda yer almadı. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo, Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan antrenmana katılmayan isimler oldu. Kulüpten edinilen bilgilere göre; Osimhen, antrenmanı salonda bireysel çalışma yaparak tamamladı.

EREN ELMALI TAKIMLA ÇALIŞTI

Öte yandan Galatasaray, bahis oynadığı gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı ile ilgili UEFA'ya başvuruda bulundu. Cimbom, UEFA tarafından henüz olumsuz bir dönüş olmadığı için milli futbolcuyu antrenmana davet etti.