Ankaragücü'nü yenemezse şampiyonluğu derbiye bırakacak G.Saray'da büyük endişe! F.Bahçe maçı öncesi yıldızlar sınırda
Spor Haberleri
Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi 6 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Takımın gol silahları Kerem ve Icardi, kart görmeleri halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Süper Lig devi Galatasaray, kazanması halinde şampiyon olacağı Ankaragücü maçı için başkente gitti. Sarı-kırmızılı takım, taraftarlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı.
Lider Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Mücadele Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak.
Galatasaray'da 6 oyuncu Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri halinde, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Bu isimler Sergio Oliveira, Dries Mertens, Rashica, Midtsjö, Kerem ve Mauro Icardi.
Dev derbi, 4 Haziran Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.