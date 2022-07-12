Galatasaray'da büyük deprem! İki yıldız futbolcu antrenmanda birbirine girdi - Haberler

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Galatasaray'da büyük deprem! İki yıldız futbolcu antrenmanda birbirine girdi

Haberler.com - Spor
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Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Patrick Van Aanholt kavgaya tutuştu. Kavganın sebebinin ise antrenman esnasında yapılan sert müdahale olduğu öğrenildi.

Burhan Can Terzi'nin haberine göre, Galatasaray'ın sabah yapılan antrenmanında istenmeyen olaylar yaşandı. Antrenman sırasında sert müdahale tartışması yaşayan Patrick Van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu kavga etti.

Galatasaray'da büyük deprem! İki yıldız futbolcu antrenmanda birbirine girdi

KEREM SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Graz'da antrenman yapan Galatasaray sabah 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Bir pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'nun ayağındaki topu almaya çalışan Van Aanholt sert bir hamle yaptı. Ardından bu ikili sözlü olarak tartışmaya başladı. Daha sonra sinirlerine hakem olamayan Kerem Aktürkoğlu, Van Aanholt'a tokat atmaya çalıştı. İki futbolcu arasında kavga yaşandı. Diğer futbolcular araya girerek kavgayı ayırdı.

Galatasaray'da büyük deprem! İki yıldız futbolcu antrenmanda birbirine girdi

MARCAO İLE DE KAVGA ETMİŞTİ

Genç yıldız Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan ayrılıp Sevilla'nın yolunu tutan Marcao ile de kavga etmişti. Maç sırasında olan bu kavgada Marcao kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı ve kulüp tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Galatasaray'da büyük deprem! İki yıldız futbolcu antrenmanda birbirine girdi

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Haberler.com - Spor

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Çınar Saraç:

Kos koca Galatasaray kulübü keremin terbiyesini veremiyor , sözleşmeyi fesih edin gönderin gitsin üçüncü ligde oynasın bunları şımartan Galatasaray kulübü

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