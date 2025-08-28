Galatasaray'da Bissouma iptal, işte hedefteki yeni yıldız
Galatasaray, Tottenham'la zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde anlaşmaya varmasına rağmen Yves Bissouma transferinden futbolcunun fiziksel durumuyla ilgili endişe duyması nedeniyle vazgeçti. Cimbom, Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika'nın menajeriyle görüşerek transfer şartlarını sordu.
Süper Lig devi Galatasaray, Premier Lig ekibi Tottenham'la zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde anlaşmaya vardığı Yves Bissouma'nın transferinden geri adım attı.
BISSOUMA İPTAL
Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Cimbom, Bissouma'nın fiziksel durumuyla ilgili endişe duydu. Sarı-kırmızılıların bu nedenle transferden vazgeçtiği belirtildi.
YENİ HEDEF ONYEDIKA
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, yeni rotasını Belçika'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'de forma giyen Raphael Onyedika'yı gündemine aldı. Haberde, Galatasaray'ın 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun menajeriyle iletişime geçtiği belirtildi.
CLUB BRUGGE PERFORMANSI
Club Brugge formasıyla şu ana dek 150 maça çıkan Onyedika, bu maçlarda 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.