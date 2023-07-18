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Galatasaray'da beğendiği paylaşım sonu olmuştu! Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe'ye imza atıyor

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Kadrosuna dünya yıldızlarını katan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'dan Marsilya'ya transfer olan Türk oyuncu Bartuğ Elmaz'ı gündemine aldı.

Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasary'ın eski futbolcusu Bartuğ Elmaz'ı radarına aldı.

YAPTIĞI BEĞENİ SONU OLMUŞTU

Başarılı futbolcu, Galatasaray'da forma giydiği dönemlerde 2-0 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası sosyal medyada bir taraftarın paylaştığı yaşlandırılmış Fatih Terim ile Burak Elmas fotoğrafı ve, "Takım gençleşti biz yaşlandık. Madem gençleşecektik, çıktı elimizdeki bir genç hepimize ders verdi" sözünü beğenmişti.

SON ANTRENMANA ÇIKMADI

Marsilya'nın son antrenmanına katılmayan Bartuğ Elmaz'ın yüksek bir ihtimalle Fransız kulübünden ayrılacağı ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin Bartuğ Elmaz transferi için Marsilya ve genç oyuncuyla anlaştığı öğrenildi. Sarı-lacivertliler, kısa bir süre içerisinde bu transferi resmen açıklayacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Marsilya Spor Haberler

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Yorumlar (1)

SAMET TEMAS:

bu kim emenike

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