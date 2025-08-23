Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz Kararı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Barış Alper Yılmaz'ın Kayserispor maçı kafilesinde yer almamasının sebebini, oyuncunun psikolojik yükünü azaltmak amacıyla alınan ortak bir karar olarak açıkladı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın Kayserispor maçı kafilesinde yer almamasının sebebini, "içinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla, teknik heyet ve yönetimin ortak kararı" olarak açıkladı.

Kavukçu, kamuoyuna yaptığı açıklamada, "Barış Alper Yılmaz, aidiyeti ve sahadaki hırsıyla Galatasaray için çok büyük bir değerdir. Kayserispor maçı kafilesinde yer almamasının nedeni, içinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla, teknik heyetimiz ve yönetimimizin ortak kararıdır. Bu karar tamamen oyuncumuzu koruma amaçlı olup kadro dışı bırakılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
