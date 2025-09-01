Galatasaray'da ayrılık: Zaniolo, sağlık kontrollerinden geçti

Galatasaray'da ayrılık: Zaniolo, sağlık kontrollerinden geçti
Galatasaray'da transfer döneminin hareketli isimlerinden Zaniolo, kulüpten ayrılıyor. İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, Udinese'ye transfer olmak üzere sağlık kontrolünden geçti.

Galatasaray'da transfer olduğu günden bu yana bir türlü beklentileri veremeyen İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

UDINESE'YE TRANSFER OLUYOR

Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Udinese ile futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya vardı. Haberde, Zaniolo'nun transferinin satın alma opsiyonlu kiralık şekilde gerçekleşeceği belirtildi.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Öte yandan Zaniolo, pazar günü İtalya'ya gitmesinin ardından bugün Udinese için sağlık kontrolünden geçti. Yıldız oyuncu, kısa süre içerisinde resmi imzayı atacak.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 4 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu maçlarda 1 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
