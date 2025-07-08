Galatasaray'da ayrılık resmen duyuruldu

Galatasaray'da ayrılık resmen duyuruldu
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Galatasaray Kulübü, beklenen ayrılığı resmen duyurdu. Sarı-kırmızılılar, Taylan Antalyalı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon planlamaları devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı.

TAYLAN ANTALYALI İLE YOLLAR AYRILDI

Galatasaray, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, '' Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Taylan Antalyalı'ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!'' ifadeleri kullanıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Bodrum FK formasıyla 26 maça çıkan Taylan, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Taylan Antalyalı'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray kariyerinde 102 maça çıkan 30 yaşındaki isim, takımına 2 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları2y5bybvm56:

Fener düşmanı

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