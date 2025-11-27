Haberler

Galatasaray, performansı yetersiz kalan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yusuf Demir'le devre arasında yolları ayırmayı planlıyor. Kadroya girmekte zorlanan genç futbolcu için uygun teklifler değerlendirilecek.

  • Galatasaray, Yusuf Demir'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve oyuncunun devre arasında ayrılması planlanıyor.
  • Yusuf Demir, Galatasaray formasıyla 24 maçta 2 gol ve 2 asist yaptı.
  • Teknik direktör Okan Buruk, Yusuf Demir'in dizinde ağrı olduğunu ve antrenmana çıkmadığını belirtti.

Galatasaray, 2022 yazında kadrosuna kattığı Yusuf Demir'den istediği performansı alamadı. Genç futbolcu, Süper Lig'de Gençlerbirliği karşılaşmasına sakatlanan Mario Lemina'nın yerine 17. dakikada dahil olmuş ancak devre arasında yerini İlkay Gündoğan'a bırakmıştı.

Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Union Saint-Gilloise maçının kadrosunda yer almayan Yusuf hakkında teknik direktör Okan Buruk, "Dizinde ağrı olduğunu söyledi, antrenmana çıkmadı. Moral bozukluğu da vardı. Kazımcan çalışarak formayı aldı. Yusuf'un daha çok çalışması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

DEVRE ARASINDA AYRILIĞA YEŞİL IŞIK

Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yusuf Demir için devre arası planını hazırladı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun bedelsiz ayrılmasını önlemek adına uygun bir bonservis teklifini değerlendirmekte kararlı. Sarı-kırmızılıların hedefi, hem maaş yükünden kurtulmak hem de genç oyuncudan küçük de olsa bir gelir sağlamak.

PERFORMANSI YETERSİZ KALDI

Galatasaray formasıyla toplam 24 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, söz konusu karşılaşmalarda toplamda 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağlayabildi.

