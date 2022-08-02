Galatasaray'da ayrılık! Aytaç Kara'nın sözleşmesi feshedildi - Haberler

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Galatasaray'da ayrılık! Aytaç Kara'nın sözleşmesi feshedildi

Galatasaray, tecrübeli orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir" ifadeleri yer aldı.

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Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Galatasaray, bir yandan da kadro düşünülmeyen futbolcularla yol ayrılığına gidiyor.

AYTAÇ KARA İLE YOLLAR AYRILDI

Galatasaray, Fatih Terim döneminde takıma kazandırılan ve orta sahada görev yapan Aytaç Kara ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, ""Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'da ayrılık! Aytaç Kara'nın sözleşmesi feshedildi

GÖZTEPE'YE KİRALANMIŞTI

Gectiğimiz sezon devre arasında Göztepe'ye kiralanan Aytaç Kara, hem Galatasaray hem de Göztepe formasıyla olmak üzere 20 maçta görev yaptı. 29 yaşındaki oyuncunun kariyerinde, Göztepe ve Galatasaray'ın yanı sıra, Kasımpaşa, Trabzonspor, Bursaspor, Eskişehirspor ve Altay bulunuyor.

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (2)

sadece kadir:

HABER MANŞETİ RESMİNE BAKTIĞIMDA ÖMER BAYRAM DİYE SEVİNÇLE BAKTIM AMA DEĞİLMİŞ. KEŞKE ÖMER VE TAYLAN DA GÖNDERİLSE.

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sadece kadir:

DARISI ÖMER BAYRAM, TAYLAN, İSMAİL ÇİPEYE.

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