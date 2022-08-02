Galatasaray'da ayrılık! Aytaç Kara'nın sözleşmesi feshedildi
Galatasaray, tecrübeli orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir" ifadeleri yer aldı.
Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Galatasaray, bir yandan da kadro düşünülmeyen futbolcularla yol ayrılığına gidiyor.
AYTAÇ KARA İLE YOLLAR AYRILDI
Galatasaray, Fatih Terim döneminde takıma kazandırılan ve orta sahada görev yapan Aytaç Kara ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, ""Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir" ifadeleri kullanıldı.
GÖZTEPE'YE KİRALANMIŞTI
Gectiğimiz sezon devre arasında Göztepe'ye kiralanan Aytaç Kara, hem Galatasaray hem de Göztepe formasıyla olmak üzere 20 maçta görev yaptı. 29 yaşındaki oyuncunun kariyerinde, Göztepe ve Galatasaray'ın yanı sıra, Kasımpaşa, Trabzonspor, Bursaspor, Eskişehirspor ve Altay bulunuyor.