Galatasaray'da ayrılık! 1. Lig takımına yollandı

Galatasaray, Süper Lig'de transfer döneminin kapanmasına saatler kala genç yıldızı Ali Turap Bülbül'ün takımdan ayrıldığını duyurdu.

ÜMRANİYESPOR'A KİRALANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ali Turap Bülbül'ün 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray altyapısından yetişen Ali Turap Bülbül, geçtiğimiz sezon A takıma yükseldi. 19 yaşındaki sağ bek, bu sezon Galatasaray'ın U19 takımında 2 maçta süre aldı.