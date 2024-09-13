Galatasaray'da ayrılık! 1. Lig takımına yollandı
Galatasaray, altyapısından yetişen ve A takıma yükselen 19 yaşındaki sağ bek Ali Turap Bülbül'ün, 2024-2025 sezonu için 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.
Galatasaray, Süper Lig'de transfer döneminin kapanmasına saatler kala genç yıldızı Ali Turap Bülbül'ün takımdan ayrıldığını duyurdu.
ÜMRANİYESPOR'A KİRALANDI
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ali Turap Bülbül'ün 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray altyapısından yetişen Ali Turap Bülbül, geçtiğimiz sezon A takıma yükseldi. 19 yaşındaki sağ bek, bu sezon Galatasaray'ın U19 takımında 2 maçta süre aldı.