Galatasaray'da 97.5 milyon euro'luk dev anlaşma

Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, Puma ile imzaladığı yeni sözleşmeyi KAP'a duyurdu.

97.5 MİLYON EURO'LUK ANLAŞMA

Sarı-kırmızılılar, yapılan açıklamayla birlikte Puma ile 10 yıllık anlaşma karşılığı 83 milyon euro + 14.5 milyon euro bedel karşılığı anlaşıldığını kamuoyuna açıkladı.

İşte Galatasaray'ın yaptığı o açıklama:

"Şirketimiz ile Puma Spor Giyim Sanayi ve Tic. A.Ş. (Puma) arasında imzalanan ve 20.11.2023 tarihinde KAP'ta ilan edilen sponsorluk sözleşmesinin tadil edilmesi için ek protokol imzalanmıştır. Ek protokol uyarınca, sözleşmenin süresi 2035-2036 (5+5) futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Bu kapsamda, ana sözleşme uyarınca, Şirketimize ödenecek toplam net 25.000.000 EURO tutarlı sabit ödeme, 10 (on) futbol sezonu için 83.000.000 EURO olarak revize edilmiştir. Bununla birlikte, şarta bağlı başarı koşullarının gerçekleşmesi durumunda 14.500.000 EURO'ya kadar başarı bonusu elde edilebilecektir."

DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA

Başkan Dursun Özbek, güçlü bir ortaklığa imza attıklarını belirterek, "Bu anlaşma sadece bir forma sponsorluğu değildir. Galatasaray markasının global değerini büyütmeyi hedefliyoruz. Puma da bu vizyonun önemli bir parçası. Bu işbirliği ile birlikte Galatasaray markasının, hem sahada hem de dünyada güçlü bir şekilde temsil edileceğine inanıyorum. Galatasaray olarak hedefimiz, dünya futbolunda adımızı en yukarılara taşımak. Birlikte daha büyük zaferlere ve daha parlak başarılara imza atacağımıza inanıyor, anlaşmamızın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mağazacılığın halka arzını planladıklarını aktaran Özbek, "Mağazacılığın potansiyeli, Galatasaray için çok önemli. Mağazacılık, Galatasaray markasının globalleşmesine ve finansal yapısına destek oluyor. Bunun için planlamalarımızı yaptık. Yakın zamanda konuyla ilgili müracaatımızı yapacağız." dedi.