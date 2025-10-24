Haberler

Galatasaray'da 97.5 milyon euro'luk dev anlaşma

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Galatasaray'da 97.5 milyon euro'luk dev anlaşma Haber Videosunu İzle
Galatasaray'da 97.5 milyon euro'luk dev anlaşma
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, spor giyim markası Puma ile 10 yıllık bir anlaşma imzaladığını KAP'a duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, 10 yıllık anlaşma karşılığı 83 milyon euro + 14.5 milyon euro bedel karşılığı anlaşıldığını açıkladı.

  • Galatasaray, Puma ile 10 yıllık forma sponsorluk sözleşmesi imzaladı.
  • Sözleşme kapsamında Galatasaray'a 83 milyon euro sabit ödeme ödenecek.
  • Başarı koşullarına bağlı olarak 14.5 milyon euro'ya kadar ek bonus alınabilecek.
  • Sözleşmenin süresi 2035-2036 futbol sezonu sonuna kadar uzatıldı.
  • Galatasaray, mağazacılık işini halka arz etmeyi planlıyor.

Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, Puma ile imzaladığı yeni sözleşmeyi KAP'a duyurdu.

97.5 MİLYON EURO'LUK ANLAŞMA

Sarı-kırmızılılar, yapılan açıklamayla birlikte Puma ile 10 yıllık anlaşma karşılığı 83 milyon euro + 14.5 milyon euro bedel karşılığı anlaşıldığını kamuoyuna açıkladı.

İşte Galatasaray'ın yaptığı o açıklama:

"Şirketimiz ile Puma Spor Giyim Sanayi ve Tic. A.Ş. (Puma) arasında imzalanan ve 20.11.2023 tarihinde KAP'ta ilan edilen sponsorluk sözleşmesinin tadil edilmesi için ek protokol imzalanmıştır. Ek protokol uyarınca, sözleşmenin süresi 2035-2036 (5+5) futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Bu kapsamda, ana sözleşme uyarınca, Şirketimize ödenecek toplam net 25.000.000 EURO tutarlı sabit ödeme, 10 (on) futbol sezonu için 83.000.000 EURO olarak revize edilmiştir. Bununla birlikte, şarta bağlı başarı koşullarının gerçekleşmesi durumunda 14.500.000 EURO'ya kadar başarı bonusu elde edilebilecektir."

Galatasaray'da 97.5 milyon euro'luk dev anlaşma

DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA

Başkan Dursun Özbek, güçlü bir ortaklığa imza attıklarını belirterek, "Bu anlaşma sadece bir forma sponsorluğu değildir. Galatasaray markasının global değerini büyütmeyi hedefliyoruz. Puma da bu vizyonun önemli bir parçası. Bu işbirliği ile birlikte Galatasaray markasının, hem sahada hem de dünyada güçlü bir şekilde temsil edileceğine inanıyorum. Galatasaray olarak hedefimiz, dünya futbolunda adımızı en yukarılara taşımak. Birlikte daha büyük zaferlere ve daha parlak başarılara imza atacağımıza inanıyor, anlaşmamızın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mağazacılığın halka arzını planladıklarını aktaran Özbek, "Mağazacılığın potansiyeli, Galatasaray için çok önemli. Mağazacılık, Galatasaray markasının globalleşmesine ve finansal yapısına destek oluyor. Bunun için planlamalarımızı yaptık. Yakın zamanda konuyla ilgili müracaatımızı yapacağız." dedi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
Özel'den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum

Kurultay iptali davasında karar çıktı, Özel'den ilk yorum geldi
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın

Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu

RTÜK'te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi! İşte yeni başkan
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Tonlarca bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu

Vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü

14 yaşındaki çocuk babasını yatakta öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.