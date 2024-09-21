Galatasaray'da 2 yıldız derbide yok
Galatasaray'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılan Yusuf Demir ve tedavisine devam edilen Hakim Ziyech, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşılaşacak. Jose Mourinho'nun öğrencileri liderlik koltuğuna oturmayı, Okan Buruk'un öğrencileri ise deplasmanda ezeli rakibini devirerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.
2 YILDIZ DERBİDE YOK
Galatasaray'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılan Yusuf Demir ve tedavisine devam edilen Hakim Ziyech, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almayacak.
Sarı-kırmızılı takımda Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılan Yusuf Demir ve tedavisine devam edilen Hakim Ziyech, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almayacak.