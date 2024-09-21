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Galatasaray'da 2 yıldız derbide yok

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Galatasaray'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılan Yusuf Demir ve tedavisine devam edilen Hakim Ziyech, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşılaşacak. Jose Mourinho'nun öğrencileri liderlik koltuğuna oturmayı, Okan Buruk'un öğrencileri ise deplasmanda ezeli rakibini devirerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

2 YILDIZ DERBİDE YOK

Galatasaray'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılan Yusuf Demir ve tedavisine devam edilen Hakim Ziyech, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almayacak.

Sarı-kırmızılı takımda Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılan Yusuf Demir ve tedavisine devam edilen Hakim Ziyech, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almayacak.

Galatasaray'da 2 yıldız derbide yok
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (4)

masteng aston:

Feto oldugu surece gs korunur.

7
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Can Reno:

Yusuf Demir mi yıldız? yolda görsem selam vermem

21
6
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Cem Bozkurt:

ikisinide tanimiyorum :)

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Oguz Ozgul:

Yerli pep hazıra konan çakma hoca bu senede şampiyon olsa görelim

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