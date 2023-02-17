Galatasaray'da 13 yıl sonra gelen ayrılık! İsmail Çipe, Boluspor ile anlaşmaya vardı

1. Lig ekibi Boluspor, Galatasaray forması giyen İsmail Çipe ile anlaşmaya vardı. 2010'dan bu yana bonservisi sarı-kırmızılılarda olan deneyimli eldiven bu süreçte Bugsaşspor, Karagümrük, Tuzlaspor ve Kayserispor'da kiralık olarak forma giydi.

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek İsmail Çipe'nin yeni adresi belli oldu.

BOLUSPOR İLE ANLAŞTI

1. Lig ekibi Boluspor, bonservisi 13 yıldır Galatasaray'da olan kaleci İsmail Çipe ile anlaşmaya vardı. Muslera'nın yokluğunda kaleye geçen ve yediği hatalı goller nedeniyle sık sık eleştirilen eldiven, Okan Kocuk'un dönmesi ve altyapıdan Jankat Yılmaz'ın takıma katılmasıyla kadro dışı bırakılmıştı.

13 YILDIR GALATASARAY'DA

2010'dan bu yana Galatasaray'da olan İsmail Çipe, 13 yıllık süreçte Bugsaşspor, Karagümrük, Tuzlaspor ve Kayserispor formalarını kiralık olarak giydi.