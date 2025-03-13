Galatasaray, çuvalla para verip aldığı futbolcuyu sezon sonunda gönderiyor
Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Cuesta, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Devre arasında 8 milyon euro ödenerek transfer edilen Cuesta, beklenen performansı sergileyemedi. Teknik direktör Okan Buruk'un memnun kalmadığı genç oyuncuyla yolların ayrılacağı belirtildi.
Süper Lig devi Galatasaray'ın gelecek sezon planlamaları şimdiden başladı. Gidecek oyuncuların raporlarını hazırlayan sarı-kırmızılılarda devre arasında 8 milyon euro ödenerek büyük umutlarla transfer edilen Carlos Cuesta'nın ismi ilk sırada yer aldı.
Transfer edildiği gün bile büyük eleştiri alan Cuesta'nın kariyeri kısa sürüyor. Gösterdiği performansın ardından Okan Buruk'un memnun kalmadığı genç oyuncuyla yollar ayrılıyor.
8 MİLYON EURO ÖDENDİ
Devre arasında Genk'ten 8 milyon euro ödenerek transfer edilen Carlos Cuesta hakkında Okan Buruk kararını verdi. Sezon sonunda genç oyuncuya gelecek teklifleri kabul etme kararı alan sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un olumsuz raporunu kabul etti.