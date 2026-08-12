Galatasaray, Çorum FK maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Süper Lig ilk haftasında Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdman, ısınma ve pas çalışmalarının ardından taktik çalışmayla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.30'daki idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı