Galatasaray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılan idmanda oyuncular, pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında 3 Mart Salı günü Corendon Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, dinamik ısınma sonrası 8'e 2 pas çalışması yaptı.

Topa sahip olma çalışmalarının ardından antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
