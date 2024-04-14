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Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile Süper Lig'de karşılaşacak

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 16. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar 27 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 84 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 42 puanla 10. sırada yer alıyor.

16. randevu

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Aslan'ın 35 golüne, Akdeniz ekibi 17 golle cevap verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 4-0'lık skorla kazandı.

Deplasman karnesi

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 15 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 36 puanla bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Aslan son olarak dış sahada Kasımpaşa ile mücadele etti ve sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Son 19 lig maçını kaybetmedi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray oynadığı son 19 maçta rakiplerine kaybetmedi. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor'a yenilen sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 19 mücadelede 17 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom ayrıca son 12 lig maçında da 3 puan aldı. Cimbom ligde en son evinde Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon savunma performansıyla da öne çıkıyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 31 karşılaşmada kalesinde 20 gol gördü ve bu performansıyla da ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor. Aslan ayrıca bu müsabakaların 16'sında da kalesini gole kapadı.

Icardi'den son 3 maçta 4 gol

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcu Mauro Icardi son haftaları boş geçmiyor. Icardi, Süper Lig'de son 3 haftada rakipleri 4 kez havalandırarak galibiyetlerde önemli rol oynadı. 31 yaşındaki futbolcu, gol krallığında Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko ile yarışıyor. Dzeko 19 golle ilk sırada yer alırken, Icardi 18 golle takip ediyor.

Galatasaray Süper Lig'de bu sezon 69 gol atarken bu gollerin 18'ini Mauro Icardi, 11'ini de Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

6 futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray'da, Alanyaspor maçı öncesinde 6 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez, sarı kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular sarı kart görmesi durumunda 33. haftada evindeki Pendikspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Sarı-kırmızılılarda kaleci Günay Güvenç cezası nedeniyle kadroda olmayacak.

Okan Buruk ile Fatih Tekke, 4. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar resmi müsabakalarda 3 kez rakip oldu. Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Tekke de İstanbulspor ve Alanyaspor'un başındaydı. Okan Buruk'un takımı oynanan 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı.

Cihan Aydıın düdük çalacak

Alanyaspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4. hakemi de Çağdaş Altay olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda yabancı hakem görev alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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