Galatasaray çok büyük oynuyor! Dünya yıldızının formayı giymeyi an meselesi

Galatasaray, Olympiakos'ta forma giyen James Rodriguez'le anlaşmaya varma üzere. Yunan ve Alman basınında çıkan haberlere göre James, Galatasaray'da kariyerini sürdürmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve liderliğe oturan Galatasaray, transferin de yıldızı olmak istiyor. Aslan, sezon başında Olympiakos'a imza atan James Rodriguez'le yaptığı görüşmelerde hayli yol aldı.

AVRUPA BASINI DOĞRULADI

Galatasaray'ın James'le yaptığı görüşme Alman ve Yunan basınında detaylıca ele alındı. Sport 1'deki habere göre; James'in, Galatasaray'a imza atması an meselesi.

13 MAÇTA 3 GOL ATIP 3 ASİST YAPTI

Yunan Ligi'nde bu sezon 13 maça çıkan James, 3 gol ve 3 asistlik katkı verdi. 31 yaşındaki futbolcu fiziksel olarak halen üst seviyede. Aslan, bu transferi devre arasında bitirmek için yoğun mesai harcıyor.