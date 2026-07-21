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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çift idmanla devam etti. Sabah kuvvet ve koşu, akşam ise pas çalışması ve turnuva yapıldı.

Galatasaray, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah antrenmanında salonda kuvvet ve sahada koşu çalışmaları gerçekleştirildi.

Akşam yapılan idman ise dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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