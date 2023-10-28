Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 1-0 Mağlup Etti
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Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golü Oliveira attı.
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Esat Sancaktar, İbrahim Bozbey
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Eray Korkmaz (Dk. 77 Muhammet), Mosci, Emirhan Topçu, Halil İbrahim (Dk. 82 Hojer), Mithat Pala (Dk. 77 Varasanvic), Shelvey, Zeqiri (Dk. 82 Gaich), Olawoyin, Gustavo, Minchev (Dk. 66 Benhur)
GALATASARAY: Muslera - Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Dk. 46 Kaan Ayhan), Kerem Demirbay (Dk. 46 Oliveira), Torreira, Zaha (Dk. 66 Tete), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 87 Barış Alper Yılmaz), Mertens (Dk. 46 Ziyech), Icardi
GOL: Dk. 68 Oliveira ( Galatasaray )
SARI KARTLAR: Zeqiri, Muhammet (Çaykur Rizespor ) - Günay, Sanchez, Ziyech ( Galatasaray )
Süper Lig'in 10'uncu haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 68'inci dakikada Oliveira kaydetti.
14'üncü dakikada Zaha'nın pasıyla topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.
15'inci dakika Gustavo'nun kullandığı kornerde Galatasaray savunmasına çarpan top kaleci Muslera'da kaldı.
19'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Mertens'in şutunda top savunmadan döndü.
26'ncı dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Zeqiri'nin, pasını ceza sahası önündeki Mithat'a verdi. Bu oyuncunun şutunda top dışarı gitti.
38'inci dakikada Mithat'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Gustavo, ceza sahasına kadar girip şutunu çekti. Top, kaleci Muslera'da kaldı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
54'üncü dakikada Olawoyin'nin pasıyla topla buluşan Shelvey ceza sahası önüne kadar sürükleyip şutunu çekti, meşin yuvarlak auta gitti.
66'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Sanchez'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Boey'un vuruşunda kaleci Gökhan golü izin vermedi.
68'inci dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Kerem pasını ceza sahası içindeki Icardi'ye verdi. Icardi, bekletmeden ceza yayı üstündeki Oliveira'yı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda savunmaya da çarpan top ağlara gitti: 0-1.
70'inci dakikada atılan uzun pasla savunma arkasına sarkan Gustavo, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi, ancak ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.
Karşılaşma Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.