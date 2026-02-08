Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'nin 21. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın ilk yarısını Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ozan Ergün, Bersan Duran, Suat Güz

Çaykur Rizespor : Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Taylan Antalyalı, Mithat Pala, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Sowe

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lang, Osimhen

Gol: Dk. 19 Barış Alper Yılmaz ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 2 Olawoyin (Çaykur Rizespor ), 45+2 Osimhen ( Galatasaray )

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip, 1-0 üstün tamamladı.

10. dakikada Sara'nın ceza sahasının dışında sert şutunda, top üst direğe çarpıp auta çıktı.

19. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Lang'ın sol çaprazdan ortasında Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top kaleci Fofana'nın sağından ağlara gitti: 0-1

21. dakikada Uğurcan Çakır'ın hatalı pasını kazanan Laçi, topu ceza sahası yayı içinde bulunan Sowe ile buluşturdu. Sowe'un Sanchez'i geçtikten sonra vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle top kornere çıktı.

Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
