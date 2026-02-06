Galatasaray, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, 8 Şubat'ta Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı. İdman, dinamik ısınma ve taktik çalışmayla tamamlandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor