Galatasaray, Can Armando transferinde mutlu sona ulaştı! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Güncelleme:
Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Borussia Mönchengladbach'ın genç yıldızı Can Armando Güner, sarı-kırmızılılara transfer olmaya hazırlanıyor. Genç futbolcu 9 Ocak'ta İstanbul'a gelecek ve cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisini statta izleyecek.

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, ara transfer dönemindeki ilk transferini resmen açıklamaya hazırlanıyor.

İLK İMZA CAN ARMANDO'DAN

Galatasaray, uzun süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Borussia Mönchengladbach'ın 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Can Armando Güner'in transferini bitirdi. Sarı-kırmızılılar, Alman ekibi Mönchengladbach ile yaklaşık 200-250 bin euro karşılığında bu transfer için el sıkıştı.

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Can Armando Güner'in İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. Genç oyuncu, 9 Ocak Cuma günü İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak. Genç oyuncu, Fenerbahçe ile cumartesi günü oynanacak Süper Kupa final maçını statta izleyecek.

SEZON RAKAMLARI

18 yaşına yeni basan genç oyuncu, 2026'nın sonuna kadar sözleşmesi devam ettiği Bundesliga ekibinin U19 takımında forma giymişti. Sağ kanat pozisyonunda görev yapan Can, bu sezon çıktığı 14 maçta 4 gol ve 3 asistlik skor katkısı üretti.

ARJANTİN U17'DE FORMA GİYDİ

Babası Türk, annesi Alman, büyükannesi Arjantinli olan Can Armando, şu ana kadar milli takım tercihini yapmadı. Genç oyuncu, daha önce Arjantin U17'de şans buldu.

Fatih Kocatürk
Haberler.com / Spor
